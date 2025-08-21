Jessica Palacios Dajomes logra medalla de oro para Ecuador en los Panamericanos Junior 2025
La pesista ecuatoriana impuso un récord panamericano juvenil y dominó los 63 kg de levantamiento de pesas en la competencia.
La pesista ecuatoriana se llevó medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior.
Team Ecuador.
La pesista ecuatoriana, Jessica Palacios Dajomes, obtuvo medalla de oro este jueves 21 de agosto del 2025 en los Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en Asunción.
Palacios impuso un récord panamericano juvenil y dominó los 63 kg de levantamiento de pesas con 222 kg en total (100 kg arranque + 122 kg envión).
“Siempre tratamos de superarnos, de mejorar nuestra marca personal y lo logré. Estoy muy contenta de mí por el triunfo obtenido", expresó la pesista de 18 años.
Jessica Palacios Dajomes es hermana de Neisi Dajomes y Angie Palacios, quienes han logrado medallas en Juegos Olímpicos para Ecuador.
