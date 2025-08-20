El influencer Jake Paul enfrentará a Gervonta Davis en una exhibición de boxeo

Jake Paul a la izquierda enfrentará a Gervonta Davis a la derecha en un combate de exhibición.

El influencer Jake Paul se medirá a el campeón mundial y una de las mayores estrella del boxeo, Gervonta 'Tank' Davis en un combate de exhibición el 14 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta, en Estados Unidos.

Este enfrentamiento, que será transmitido por Netflix, surge tras el colapso de las negociaciones para que Paul enfrentara a Anthony Joshua. La pelea ha generado controversia debido a la diferencia de peso y el formato de exhibición.

Davis, campeón en las 135 libras, defenderá su estatus contra Paul, quien peleó su último combate en 200 libras. Se espera reglas de exhibición similares a las de Floyd Mayweather contra Logan Paul, donde se establecieron límites de peso, aunque los detalles específicos aún no están definidos.

En su última pelea, el estadounidense Gervonta Davis empató contra Lamont Roach Jr. El enfrentamiento fue bastante polémico porque muchos fanáticos del boxeo dieron como ganador a su rival. Además, Davis se fue a la lona pero nunca existió un conteo oficial por parte del árbitro, lo que hubiera significado su derrota.

La noticia ha dividido opiniones, con algunos fans viendo el combate como una oportunidad de negocio, mientras otros cuestionan su legitimidad deportiva. Se espera que más detalles, como las reglas exactas y los pesos acordados, se anuncien pronto.