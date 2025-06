La medallista Neisi Dajomes se pronuncia por control antidopaje: ‘Mi compromiso con el deporte limpio permanece intacto’

“Mi compromiso con el deporte limpio permanece intacto”, aseguró la pesista ecuatoriana Neisi Dajomes, doble medallista olímpica, luego de que se conociera de un control antidopaje.

Dajomes, quien obtuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, se encuentra suspendida provisionalmente, según un informe de la Agencia Internacional de Control Antidopaje (ITA), por la "presencia de metabolito de clomifeno" en una muestra tomada el 7 abril del 2025, en un control antidopaje fuera de competencia.

Esa sustancia se utiliza para tratar la infertilidad. La noche de este jueves 12 de junio del 2025, la pesista ecuatoriana Neisi Dajomes se pronunció públicamente a través de su cuenta de Instagram.

A continuación, la transcripción textual del mensaje de Neisi Dajomes:

"Como mujer, deportista de alto rendimiento y representante del deporte ecuatoriano en la élite internacional, me dirijo a la ciudadanía con total transparencia, ética y compromiso con la verdad.

Mi trayectoria en el deporte ha estado marcada por el esfuerzo, la disciplina y la integridad. Cada medalla obtenida ha sido el resultado de años de entrenamiento constante, sacrificio personal y cumplimiento irrestricto de los principios que rigen el juego limpio. No ha sido un camino sencillo, pero ha estado guiado por la honestidad y el respeto a los valores olímpicos.

Tras mi participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, una lesión en el hombro me obligó a entrar en un proceso de recuperación desde agosto de ese mismo año. Esta pausa, aunque compleja, me permitió también reconectar con un aspecto vital de mi proyecto de vida: la maternidad. A partir de enero de 2025, inicié un tratamiento médico especializado en fertilidad, acompañado por profesionales de la salud, cumpliendo con todos los requisitos clínicos y legales que este tipo de procedimiento exige.

En el marco de ese proceso médico, el 7 de abril de 2025, durante un control antidopaje fuera de competencia, se detectó en mi muestra una sustancia derivada de dicho tratamiento. Cabe señalar que esta sustancia cuenta con respaldo y prescripción médica. No obstante, reconozco que por un lapsus calami no se incluyó en el formulario correspondiente, lo que constituye una falta administrativa involuntaria y no un intento de transgredir las normas antidopaje.

Actualmente me encuentro tramitando, ante la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), la Autorización de Uso Terapéutico (AUT) de carácter retroactivo, conforme al marco regulatorio de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Esta figura legal contempla la posibilidad de justificar el uso de una sustancia prohibida siempre que exista evidencia médica, ausencia de intención de mejorar el rendimiento deportivo y total transparencia del atleta.

He entregado toda la documentación médica que respalda mi situación, confiando plenamente en que será analizada con la rigurosidad, sensibilidad humana y justicia que este caso merece. Mi compromiso con el deporte limpio permanece intacto. He cumplido con múltiples controles a lo largo de mi carrera, siempre con resultados negativos, y mantengo la convicción de que el respeto a las normas es un pilar fundamental del deporte.

Este episodio representa un momento complejo, pero también una oportunidad para visibilizar la realidad de muchas mujeres deportistas que enfrentamos procesos de salud reproductiva mientras mantenemos nuestras carreras activas. Hago un llamado a comprender este tipo de situaciones con una mirada integral, que contemple no solo la dimensión competitiva del deporte, sino también los derechos humanos, la salud y el proyecto de vida de las deportistas".