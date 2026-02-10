Comité Olímpico Internacional prohíbe casco en homenaje a atletas ucranianos

Una decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) genera polémica en la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán–Cortina 2026. El organismo prohibió al abanderado de Ucrania, Vladyslav Heraskevych, competir con un casco que incluye imágenes de atletas ucranianos fallecidos durante la guerra, una medida que el deportista calificó como “injusta” y “dolorosa”.

Heraskevych, de 26 años y competidor en la disciplina de skeleton, expresó su rechazo a la decisión a través de redes sociales, asegurando que algunos de los rostros que aparecen en el casco pertenecen a amigos personales.

A pesar de que el (COI) Comité Olímpico Internacional sí autorizó el uso de un brazalete negro, consideró que el casco vulnera las normas que prohíben manifestaciones políticas en escenarios deportivos.

Pese a la prohibición, el deportista anunció que desafiará la decisión y competirá con el casco el día de la carrera. “Creo que se merecen estar conmigo el día de la competición”, afirmó.

Durante las sesiones de entrenamiento previas, Heraskevych utilizó el casco con fotografías de deportistas como el boxeador Pavlo Ishchenko, el jugador de hockey Oleksiy Loginov, la halterófila Alina Peregudova, así como del atleta y actor Ivan Kononenko, la bailarina Daria Kurdel, el nadador y entrenador Mykyta Kozubenko y el tirador olímpico Oleksiy Habarov.

No es la primera vez que el atleta ucraniano se pronuncia sobre la situación en su país. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, días antes de la invasión rusa, mostró un cartel con el mensaje “No a la guerra en Ucrania”.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych sostiene un letrero con la leyenda “No a la guerra en Ucrania” tras terminar su competencia en el skeleton masculino en los Juegos Olímpicos de Beijing el viernes 11 de febrero del 2022. (NBC via AP) (Uncredited / Associated Press)

La notificación oficial fue transmitida al Comité Olímpico Ucraniano por Toshio Tsurinaga, representante del COI para la comunicación con atletas y comités nacionales. Tras conocerse la decisión, Heraskevych afirmó sentir que el COI “traiciona a los atletas olímpicos que ya no pueden ser honrados en el escenario deportivo”.

La controversia escaló a nivel político. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respaldó al deportista y señaló que el casco representa una forma de “recordarle al mundo el precio de nuestra lucha”. Aseguró además que este gesto no debería considerarse una manifestación política, sino un recordatorio del papel del deporte y del movimiento olímpico en la promoción de la paz.

Mientras el COI mantiene su postura, el caso reabre el debate sobre los límites entre deporte, memoria y expresión en eventos internacionales, en un contexto marcado por conflictos que siguen impactando al mundo del deporte.

"Siento que cumplo los sueños de alguien, y esas personas no merecen morir tan jóvenes", dijo a Reuters.