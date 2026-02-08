Ecuador vence en duplas a Australia, avanza en Copa Davis y enfrentará a Gran Bretaña

En una jornada emocionante de tenis en Quito, la dupla ecuatoriana consiguió una victoria clave frente a Australia en la primera ronda de los 'Qualifiers' de la Copa Davis 2026, disputada este domingo 8 de febrero.

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo representaron a Ecuador en el partido de dobles ante los australianos Rinky Hijikata y Jason Kubler, imponiéndose con autoridad en dos sets por 7-6(5) y 6-4.

Esta victoria aportó el punto decisivo para que Ecuador cierre la serie ante Australia, luego de dos victorias en solitario este sábado de la mano de Álvaro Guillén y Andrés Andrade.

Este domingo la barra alentó con fuerza al equipo ecuatoriano en un encuentro más fluido que el de la víspera, cuando los partidos se suspendieron en dos ocasiones por las fuertes lluvias.

Con este resultado, la selección ecuatoriana de tenis da un paso firme en su camino por avanzar a la segunda ronda de los 'Qualifier' de la Copa Davis 2026.

Para el siguiente paso Ecuador se enfrentará a Gran Bretaña en septiembre de 2026 y con el sueño de llegar a las finales de la Copa Davis.