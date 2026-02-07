Ecuador logra su lugar en el top 10 de torneo internacional de rompecabezas

Ecuador debutó con fuerza en el circuito internacional de rompecabezas y logró ubicarse entre los 10 mejores del V Torneo Internacional de Rompecabezas de Colombia, un evento avalado por la Federación Mundial de Rompecabezas (World Jigsaw Puzzle) que reunió a competidores de ocho países.

Tras consagrarse campeonas en el Campeonato Nacional de Rompecabezas de Ecuador, Alison Plasencia y Mónica O’Brien, estadounidense residente en Ecuador, participaron por primera vez —de manera autogestionada— en el torneo internacional realizado el 31 de enero y 1 de febrero en Colombia.

La pareja logró uno de los mejores resultados para el país y se ubicó en el puesto siete de 95, posicionando a Ecuador dentro del top 10 internacional.

Plasencia y O'Brien lograron un tiempo de 39 minutos y 41 segundos para completar el rompecabezas en la competencia.

Fue el debut de Ecuador en esta competencia y, según la organización, la delegación ecuatoriana fue una de las revelaciones del evento, enfrentándose a rivales de alto nivel mundial provenientes de Colombia, Chile, Brasil, Perú, México, Costa Rica y Estados Unidos.

Plasencia fue la participante más joven del torneo. Compitió contra 165 personas y alcanzó el puesto 19 en el ranking luego de armar un rompecabezas de 500 piezas en una hora, ocho minutos y siete segundos.

Uno de los momentos más sobresalientes llegó en la modalidad Puzzle Chess, una competencia que combina estrategia y armado de rompecabezas con un reloj, similar a una partida de ajedrez.

Plasencia no había jugado antes en esta modalidad, apenas la conoció ese día y se consagró como vicecampeona tras disputarse la final con la mexicana Chrystina Rosas García.

El logro llegó de la mano de Puzzleros Ecuador, una comunidad autogestionada que promueve el armado de rompecabezas no solo como un juego, sino como una práctica cultural, educativa, inclusiva y saludable. Actualmente cuenta con alrededor de 2 000 miembros a nivel nacional y el aval de la Federación Internacional de Rompecabezas en España para representar oficialmente al país.