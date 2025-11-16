Esta es la jugosa cifra que ganó Michael Morales en la UFC 322; ¿qué puesto será en el ranking?

Michael Morales, durante la pelea ante Sean Brady por la UFC 322, el 15 de noviembre de 2025.

El ecuatoriano Michael Morales se lució en el UFC 322 en el Madison Square Garden, en New York, Estados Unidos y va por más. El oriundo de Pasaje, de 26 años, venció al estadounidense Sean Brady con un nocaut. 14 de las 19 victorias del ecuatoriano que entrena en Tijuana, México, han sido por esa vía.

La gran pelea de Morales le representó recibir reconocimientos e incentivos. La UFC premia a sus peleadores por cumplir con parámetros como victoria, visibilidad y ranking. Morales cumplió con los tres y recibió entre 100 000 y 150 000 dólares, tras vencer a Brady por nocaut en el primer asalto.

Minutos después de la pelea, la UFC publicó un video en donde le daban la noticia que una vez más también ganó el bono de la jornada. Fue la tercera vez en la que Morales se llevó el reconocimiento, la anterior fue tras vencer a Gilbert Burns y asegurar un puesto en el 'Top Ten' del ranking de la categoría welter.

Morales entró a la cartelera del sábado en la octava posición del ranking, pero gracias a su victoria ahora pudiera subir al tercer lugar. Se espera la actualización del informe. El ecuatoriano tiene sed de más.

Luego del contundente golpe, lo primero que hizo fue llamar a Dana White, el gerente de la UFC. "Dana, Dana, el cinturón, necesito el cinturón", le dijo, en inglés, haciendo referencia al cinturón de campeón mundial.

Este pedido se dio después de una declaración que había hecho White en la que había afirmado que el vencedor de esta pelea podría ser el candidato a pelear por el título de la división de peso wélter.