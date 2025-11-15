Estas son las claves de la pelea del ecuatoriano Michael Morales para conseguir el triunfo en UFC

Michael Morales en la ceremonia de los pesajes el viernes 14 de noviembre para el UFC 322.

Michael Morales tiene en frente a la pelea más importante de su carrera profesional. Enfrenta al estadounidense Sean Brady en el UFC 322, en la cartelera estelar del evento. Morales busca mantener su récord invicto pero en la otra esquina tiene un rival bastante complicado.

La base de Sean Brady es la lucha, por lo que el ecuatoriano tendrá que lidiar con bastantes intentos de derribo. La clave es saber mantener la distancia, tener a su rival lejos y que cuando intente un derribo, saberlo defender para no estar en el juego de Brady.

Michael tiene un largo alcance, entonces la pelea de pie sería lo ideal para el ecuatoriano, aunque tiene una lucha bastante fuerte y el judo que su madre, Katty Hurtado le enseñó desde pequeño, serán una clave esencial en esta pelea.

'Spiderman' Morales tiene que buscar el KO, tiene una buena pegada y sus manos son bastante pesadas. En su carrera profesional ha conseguido 13 KO y una sumisión. El tricolor sabe que una contundente victoria lo poner como el siguiente retador al campeonato mundial que se disputa la no

El ecuatoriano subirá al octágono de la UFC aproximadamente a las 23:00 y la pelea se le podrá ver exclusivamente en Disney+.