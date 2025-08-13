El ecuatoriano Carlos 'Pequeño' Vera esta fuera de su siguiente pelea contra Martinez en la UFC

El ecuatoriano Carlos Vera tenía programado enfrentar al mexicano David Martínez el 13 de agosto en el UFC Noche, pero tuvo que abandonar el combate por un desgarro de menisco. Así lo anunció mediante una historia en instagram

El ecuatoriano tiene un récord profesional de 12 victorias y cuatro derrotas. Dentro de la UFC, perdió su debut por decisión unánime ante Rynia Nakamura, el 17 de febrero del 2024. En esta pelea sufrió una lesión en su hombro.

En su regreso, Vera venció, de manera asombrosa por sumisión, al invicto Josías Musasa el pasado 15 de marzo. Su rival era amplio favorito por el momento en el que llegaban ambos peleadores pero el ecuatoriano ejecutó un plan de pelea perfecto que lo llevo a la victoria.

Aún no se tiene novedades de cuando regresará al octágono pero en su publicación menciona que volverá pronto. Carlos pelea en la división del peso gallo, la misma que 'Chito' Vera, quién ya tiene programada una pelea para el 18 de octubre contra el canadiense Aiemann Zahabi.