Ecuatorianos preparan banderazo en Nueva York para la pelea de Michael Morales en UFC

Michael Morales enfrenta a Sean Brady el sábado 15 de noviembre del 2025 en Nueva York. Es la pelea más importante en la carrera del ecuatoriano, que en caso de conseguir el triunfo, lo dejaría como un siguiente retador al título mundial.

Dos días previo al combate, el jueves 13, cientos de ecuatorianos organizan un encuentro en el Greeley Square Park, en Nueva York a las 14:00. Este evento tiene la finalidad de ser un 'banderazo', para demostrar apoyo a Michael y que sienta que es local en tierras estadounidenses.

Ecuatorianos de varias ciudades de Estados Unidos y que llegan desde Ecuador, se reunirán para realizar cánticos en apoyo al peleador oriundo de Pasaje, El Oro. En el 2024, previo a la pelea de 'Chito' Vera, ya se realizó una actividad similar en Miami.

Cientos de ecuatorianos se habían reunido en un restaurante a dos cuadras de la arena, en donde 'Chito' pelearía por el campeonato mundial y desde ahí, caminaron hasta el lugar del enfrentamiento. Las calles de Miami eran un caos total, las personas se tomaron las calles, con cánticos y cientos de banderas flameándose en la ciudad.

Ahora, la idea es realizar un 'banderazo' similar y que las calles de Nueva York se pinten de amarillo.

¡Teleamazonas estará presente en la cobertura de la semana de pelea del ecuatoriano!