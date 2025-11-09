La UFC realizó un documental del ecuatoriano Michael Morales; ¿cuándo se estrena?

Michael Morales es un peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas que compite en la categoría de peso wélter de la UFC.

La UFC sorprendió a los fanáticos de las artes marciales mixtas al anunciar el estreno de un documental dedicado a la historia del peleador ecuatoriano Michael 'Spiderman' Morales.

El proyecto, titulado 'UFC Orígenes: Michael Morales', se estrenará este lunes 10 de noviembre a las 6:00 a.m. (hora del Pacífico) y promete mostrar una faceta íntima y humana del luchador. El documental revela cómo un joven de Pasaje, El Oro, logró llegar hasta la cima de este deporte.

“Conoce la vida de Michael Morales. Sus humildes inicios en Ecuador, el inquebrantable lazo con una madre yudoca, el sueño y el sacrificio que lo alejó de su familia, y su llegada a la cima de la UFC”, anunció la organización en sus redes oficiales.

El documental recorrerá su infancia en una familia ligada al deporte, sus primeros pasos y la disciplina que lo llevó a convertirse en un referente latinoamericano dentro del octágono. También mostrará los sacrificios personales y las barreras que tuvo que superar para alcanzar el éxito internacional.

Actualmente, Morales se ubica en la octava posición del ranking wélter de la UFC y mantiene un récord invicto de 18 victorias y 0 derrotas.

El ecuatoriano volverá a la acción el próximo sábado 15 de noviembre, cuando enfrente al estadounidense Sean Brady, número dos del ranking, en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.