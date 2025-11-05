¿Quién es el estadounidense Sean Brady, el rival de Michael Morales para el UFC 322?

Sean Brady en el pesaje oficial de la UFC previo a su combate.

El ecuatoriano Michael 'Spiderman' Morales se enfrenta al estadounidense Sean Brady, rankeado número dos en la división del peso wélter. La pelea tendrá lugar en New York, en el Madison Square Garden el 15 de noviembre del 2025.

Brady nació el 23 de noviembre de 1992, tiene 32 años. Cuenta con un récord profesional casi invicto, tiene 18 victorias y una sola derrota, que fue ante el excampeón mundial, Belal Muhammad, en octubre del 2022.

Después de su derrota, consiguió tres victorias al hilo, la primera contra Kelvin Gastelum, la segunda contra Gilbert Burns y la tercera contra el excampeón mundo, Leon Edwards.

El fuerte del estadounidense es su juego de piso, es un luchador que presiona a todo momento a su rival y lo abruma con la presión y la intensidad de ir adelante en todo momento.

Ahora, se enfrenta al ecuatoriano Michael Morales, que tiene un récord invicto de 18 victorias y cero derrotas. Su última victoria fue contra el brasilero Gilbert Burns, en su primera pelea estelar.

Es una gran oportunidad para el ecuatoriano, que si consigue una victoria podría ser el próximo retador al campeonato mundial.