Ilia Topuria nació en Georgia, pero se crió en Alicante, España. Es el mejor peleador de la compañía UFC de artes marciales mixtas.

Ilia Topuria es el mejor peleador de la UFC. Desde que debutó en la compañía de artes marciales mixtas, en el 2020, disputó 17 peleas. Las ganó todas. Según el último escalafón, publicado el martes 19 de agosto del 2025, no hay un mejor competidor de este deporte, libra por libra.

Topuria, georgiano de nacimiento, pero criado en Alicante, España, machuca a sus rivales. Es una máquina de demolición, que combina un excelente boxeo de precisión y potencia. En las últimas peleas es evidente sus progresos en el Jiu Jitsu. Su combinación de golpes resulta letal para sus contendores.

El 28 de junio del 2025, disputó su última pelea. Derrotó por KO a Charles Oliveira, en el peso ligero, en el primer round. El espectacular triunfo no fue únicamente llamativo por la capacidad de Topuria para reducir a su rival. Además, antes de la pelea, el georgiano anunció que lo haría en un solo round.

Topuria trabaja mucho el aspecto mental antes de las peleas. Trabaja con el psicólogo Ángel Rodes, con quien ha potenciado su capacidad de visualizar y manifestar sus victorias, antes de que ocurran.

Rodes, en una entrevista con La Vanguardia de España, declaró:

"Si te visualizas ganando, hablas como un campeón y piensas como uno, tu comportamiento inevitablemente se alinea con esa identidad" Ángel Rodes/ Psicólogo de Ilia Topuria

Topuria declara con contenido y con intención. En sus discursos y entrevistas siempre habla de Dios como el centro de todo. Proyecta confianza y autodeterminación. Los videos con sus declaraciones se vuelven virales en tik tok.

El campeón de la UFC lanza frases virales tales como:

"Si Dios destruye tus planes, es porque tus planes pueden destruirte a ti. Nunca dejo al azar mi destino" Ilia Topuria/ campeón de la UFC

"Si la victoria no era para mí, no pasa nada. Pero siempre voy a tener la paz de que hice todo lo que está en mis manos. Ilia Topuria/ campeón de la UFC

En momentos de tensión, los contenidos de autoayuda se vuelven virales en las redes . Topuria sorprende con su autoconfianza y con los logros que acumula en la UFC. Es un campeón del deporte y un filósofo de la vida.

El estudio de la psicología de Topuria incluso se ha publicado en un libro. El autor español Miquel Blázquez, escribió Mentalidad Topuria, un libro en el que habla de la disciplina y la poderosa capacidad del deportista de superar la adversidad y de proyectar las victorias.