Marlon 'Chito' Vera regresa a la acción de la UFC y enfrentará al mexicano David Martínez

El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera regresa al octágono de la UFC el sábado 28 de febrero en el evento que tendrá lugar en Ciudad de México. Enfrentará al mexicano David Martínez, que se encuentra invicto dentro de la compañía.

Vera está en una racha negativa, tiene tres derrotas consecutivas. La primera contra Sean O'Malley, la segunda con Deiveson Figueiredo y la tercera contra Aimann Zahabi. Todas estas pérdidas se fueron a las tarjetas de los jueces, no fue finalizado en ninguno de sus combates.

En su carrera profesional, 'Chito' nunca había perdido por tres veces consecutivas. Ahora, en su pelea contra el mexicano, en tierras hostiles, buscará una victoria que ponga en alerta a su división, una vez más.

Por otro lado, su rival David Martínez tiene dos victorias en la UFC, la primera contra Saimon Oliveira y la segunda, contra el experimentado Rob Font. Ahora, el mexicano busca una victoria que lo meta en los rankings de la categoría del peso gallo.

Marlon Vera tiene que ganar su pelea si quiere mantenerse relevante dentro de la división y conseguir una oportunidad que lo acerque una vez más a una pelea por campeonato mundial. Para los fanáticos de la UFC, la plataforma de streaming oficial será Paramount+, donde se podrán ver todos los eventos de la compañía.