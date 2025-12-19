El luchador ecuatoriano de UFC, Michael Morales, plasmó un tatuaje completo en su espalda

El peleador ecuatoriano de UFC, Michael Morales, se hizo un tatuaje llamativo en su cuerpo. Plasmó un tatuaje completo en toda su espalda. La obra fue que mezcla de mitología griega, arte tribal y simbolismo personal se viralizó entre fanáticos del deporte y la cultura urbana. Morales aprovechó su estadía en Ecuador para realizar este trabajo en su cuerpo.

Morales mostró en sus redes el antes y después de la tarea. La pintura fue realizada durante una extensa sesión en la que participaron cuatro tatuadores profesionales, entre ellos el artista ecuatoriano Jean Carlos Pintado, uno de los responsables de la obra en la piel del tricolor.

El tatuaje de Morales tiene un concepto. En el centro de la espalda, la figura representa un Dios griego, acompañado por Cerbero, la mítica criatura de tres cabezas que custodia el inframundo.

La composición se complementa con un estilo tribal que recorre el fondo de la espalda, aportando profundidad, fuerza visual y conexión con símbolos de poder, resistencia y protección.

Las imágenes compartidas por el propio peleador muestran el antes y después del tatuaje, evidenciando la magnitud del trabajo y el nivel de detalle alcanzado.

Para soportar la extensa jornada, Morales se sometió al procedimiento en una sala especializada con anestesia, una práctica cada vez más común en sesiones de tatuajes de gran formato.