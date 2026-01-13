El trofeo de la Copa Mundial llegará a Ecuador en febrero como parte de una gira

La Copa Mundial de la FIFA vendrá a Ecuador. El trofeo original de la Copa del Mundo será exhibido en el Quorum Paseo San Francisco el martes 17 de febrero del 2026, desde las 14:30 hasta las 21:00, junto a un excampeón del mundo que vendrá al país.

La visita del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a Ecuador es parte del tour que desde hace casi dos décadas permite que aficionados de todo el mundo vean de cerca la icónica pieza antes de cada edición del certamen.

El trofeo más codiciando del planeta, por el que desde junio pugnarán 48 selecciones, sale de gira. El tour organizado por una importante marca que auspicia la Copa del Mundo recorrerá más 75 ciudades a lo largo de 30 países.

El trofeo que alzó la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 pesa 6,175 kilogramos, mide 36,8 centímetros y está hecha en oro macizo de 18 kilates con dos anillos de malaquita verde.

El equipo campeón recibe una réplica. El punto de partida fue Riad en Arabia Saudita el 3 de enero y seguirá su recorrido hasta llegar a Sudamérica. El destino final será México, donde estará presente durante la inauguración del Mundial 2026 para luego trasladarse a Estados Unidos para la final, el próximo 19 de julio.