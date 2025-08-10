¡Emotivo momento! Michael Morales sorprende a su madre y le regala un vehículo nuevo

Michael Morales y su madre Katty Morales en el auto que el deportista ecuatoriano le regaló. 10 de agosto del 2025

"Mis luchas son tus luchas y mis logros son tus logros", con este mensaje el peleador ecuatoriano Michael Morales compartió el emotivo momento que vivió con su madre Katty Morales tras regalarle un auto nuevo. La publicación se realizó este domingo 10 de agosto del 2025.

Tres videos recopilan la emoción de la madre de Morales al encontrarse con su hijo, sin antes saber nada del vehículo, ambos se alegran de verse y se funden en un gran abrazo. La mujer cuestiona al deportista por no avisarle que llegaba. Sin embargo, las risas no paran.

El siguiente video muestra a Katty sentada en el vehículo color negro, con su rostro que irradia felicidad repite: "!Está bonito, qué bestia, se pasaron!" Al mismo tiempo Michael le enseña las funciones del automotor y las risas no cesan.

Morales atraviesa un gran momento en su carrera profesional, pues ocupa el séptimo lugar en el ranking de peso wélter y suma seis victorias consecutivas en la UFC.

El tricolor tiene planeado regresar al octágono de la UFC a finales del 2025, aunque no se ha definido la fecha ni el rival, entre sus pedidos está enfrentarse al británico-jamaiquino Leon Edwards, quien ocupa el cuatro lugar del ranking mundial de peso wélter.