¿Qué sigue para Michael Morales tras su espectacular victoria en el UFC 322 contra Sean Brady?

Michael Morales celebra su victoria por TKO ante Sean Brady en el primer asalto el pasado 15 de noviembre en el MSG.

Michael Morales viene de un espectacular triunfo por TKO ante Sean Brady en el primer asalto de la contienda en Nueva York, el pasado sábado 15 de noviembre. Con esta victoria, el ecuatoriano estará entre los tres mejores peleadores del mundo de la división de peso wélter de la UFC.

Pero ahora, ¿qué sigue para el tricolor? En la conferencia de prensa previo al enfrentamiento, el presidente de la UFC, Dana White anunció que el ganador del combate entre Brady y Morales sería el siguiente retador al campeonato mundial, que está en manos del ruso Islam Makhachev que venció de manera contundente.

Sin embargo, nada es asegurado en la compañía y Morales tiene más opciones disponibles. La siguiente sería enfrentar al brasileño Carlos Prates, que viene de un espectacular KO en el segundo asalto ante el excampeón mundial, Leon Edwards.

Otra opción sería pelear contra Shavkat Rakhmonov, que es un contendiente top de la misma categoría del ecuatoriano. Morales sabía que una victoria le abría un mundo de oportunidades y supo aprovechar el momento y la ocasión. Ahora tiene todo el 'hype' del momento y tiene que saberlo utilizar.

Si la siguiente pelea de Michael no es por el título, está a una victoria de que se le de la oportunidad titular. Aunque no haya algún comunicado oficial de la compañía dado a que la victoria fue hace nada, se esperaría que hasta febrero del 2026 haya alguna actualización acerca del futuro de Morales.