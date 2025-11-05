UFC Fight Night: Gabriel Bonfim enfrenta a Randy Brown a cinco rounds en el evento estelar

A la izquierda el brasileño Gabriel Bonfim y a la derecha el jamaiquino Randy Brown.

Gabriel Bonfim enfrenta a Randy Brown en el evento estelar del UFC Vegas 111 este sábado 8 de noviembre del 2025. El evento tendrá lugar en el UFC Apex de Las Vegas y las peleas comienzan a las 16:00. El combate será a cinco asaltos.

Gabriel Bonfim de nacionalidad brasileña, tiene un récord profesional de 18 victorias y una derrota. Lleva una racha de tres triunfos consecutivos. Será su primer evento estelar y a cinco asaltos, dentro de la UFC.

Por otro lado, su rival, el jamaiquino Randy Brown, tiene un récord de 20 victorias y seis derrotas. En su último combate venció a Nicolas Dalby por KO en el segundo round. Tiene ocho victorias por KO y cinco por sumisión.

#DWCS signee Gabriel Bonfim is ready for his first main event on Saturday!



[ #UFCVegas111 | SAT NOV 8 | 7pmET on the @ESPN app ] pic.twitter.com/CpgxknTWlG— UFC (@ufc) November 4, 2025 "> ">

En el combate coestelar, el estadounidense Matt Schnell enfrenta a su compatriota Joseph Morales, en un combate a tres rounds. Además, el ruso Muslim Salikhov enfrenta al serbio Uros Medic.

La cartelera estelar abre el inglés Christian Duncan y enfrenta al brasileño Marco Tulio, en un enfrentamiento a tres asaltos. La primera pelea del evento es entre Jackson Mcvey contra Robert Valentin.

El evento lo podrá ver por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.