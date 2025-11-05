UFC Fight Night: Gabriel Bonfim enfrenta a Randy Brown a cinco rounds en el evento estelar
Gabriel Bonfim tiene una racha consecutiva de tres victorias consecutivas. Randy Brown finalizó su última pelea por KO.
A la izquierda el brasileño Gabriel Bonfim y a la derecha el jamaiquino Randy Brown.
UFC
Compartir
Actualizada:
05 nov 2025 - 09:27
Gabriel Bonfim enfrenta a Randy Brown en el evento estelar del UFC Vegas 111 este sábado 8 de noviembre del 2025. El evento tendrá lugar en el UFC Apex de Las Vegas y las peleas comienzan a las 16:00. El combate será a cinco asaltos.
Gabriel Bonfim de nacionalidad brasileña, tiene un récord profesional de 18 victorias y una derrota. Lleva una racha de tres triunfos consecutivos. Será su primer evento estelar y a cinco asaltos, dentro de la UFC.
Por otro lado, su rival, el jamaiquino Randy Brown, tiene un récord de 20 victorias y seis derrotas. En su último combate venció a Nicolas Dalby por KO en el segundo round. Tiene ocho victorias por KO y cinco por sumisión.
En el combate coestelar, el estadounidense Matt Schnell enfrenta a su compatriota Joseph Morales, en un combate a tres rounds. Además, el ruso Muslim Salikhov enfrenta al serbio Uros Medic.
La cartelera estelar abre el inglés Christian Duncan y enfrenta al brasileño Marco Tulio, en un enfrentamiento a tres asaltos. La primera pelea del evento es entre Jackson Mcvey contra Robert Valentin.
El evento lo podrá ver por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
Compartir