¿Cuántos puestos descendió 'Chito' Vera tras su derrota ante Aiemann Zahabi en la UFC?

Marlon 'Chito' Vera perdió su pelea contra el canadiense Aiemann Zahabi, el sábado 19 de octubre en Vancouver

La UFC actualizó los rankings durante la jornada de este martes 21 de octubre del 2025. Hubo bastante cambios en las divisiones tras el UFC Vancouver. El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera descendió una posición luego de su derrota ante el canadiense Aiemann Zahabi.

'Chito' ahora se encuentra en la octava posición de los pesos gallo de la UFC. Por otro lado, su rival, ascendió dos posiciones. Ahora ocupa la séptima posición de la categoría.

El 'tricolor' acumula tres derrotas al hilo, lo que complica su carrera en la compañía. Anteriormente perdió ante Sean O'Malley y Deiveson Figueiredo. Aunque aún tiene peleas restantes en su contrato, Vera se aleja de la élite de la división y tendrá que enfrentar a rivales con menor peso para alcanzar el oro.

Una racha de victorias podría tenerlo de vuelta en el top de la categoría. No tiene fecha ni rival confirmado para su siguiente pelea pero se espera que dentro de seis meses regrese a la acción.

Tras su última derrota, Vera comentó que los jueces le robaron su pelea y el merecía la victoria. Fue un enfrentamiento cerrado, que pudo irse para cualquier lado.