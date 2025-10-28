Paramount transmitirá todos los eventos de UFC en toda América Latina y Brasil ¿desde cuánd?

El campeón de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria en el octágono.

Paramount será la plataforma encargada de transmitir los eventos de UFC, desde el 2026. Así se confirmó el martes 28 de octubre del 2025. El acuerdo tiene una duración de siete años e incluye América Latina (también Brasil) y Australia.

Anualmente, se ofrece 13 eventos numerados y 30 UFC Fight Nights, sin costo adicional para los suscriptores de esta plataforma. Anteriormente, en países como Estados Unidos, cada evento numerado tenía un costo adicional de USD 80, pero con este nuevo contrato, las condiciones cambian.

De acuerdo con Paramount, los fanáticos de la UFC ahorrarán dinero con este nuevo convenio entre ambas empresas, además que podrán acceder a las series y películas que se encuentren en la plataforma, con su suscripción.

Paramount es una plataforma que se puede usar desde el celular, laptop, televisión, computadora, consola de video juegos y mucho más.

Hasta el momento, ningún ecuatoriano tiene programada una pelea para el 2026 pero se esperaría que durante el cierre del 2025, se anuncien algunos combates de créditos como Marlon Vera, Michael Morales o Carlos Vera.