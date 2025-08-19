UFC regresa a China con un horario especial para Latinoamérica, el sábado 23

La UFC vuelve a Shanghái, China, este sábado 23 de agosto del 2025, después de su último evento en noviembre. En aquella ocasión, el duelo estelar fue protagonizado por Petr Yan vs. Deiveson Figueiredo. Ahora, en el combate atractivo se enfrentará el brasileño Johnny Walker ante el local Zhang Mingyang. El enfrentamiento será a cinco asaltos.

El horario para toda Latinoamérica para este evento no es el común, la cartelera en Ecuador comienza a las 02:00 mientras que las peleas estelares inician a las 05:00. El evento será transmitido por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

En la pelea coestelar se enfrentará el número cuatro de la división del peso pluma, el estadounidense Brian Ortega contra el ex campeón de peso gallo, el estadounidense Aljamain Sterling. El combate será a tres asaltos.

En la cartelera estelar también habrá acción en los pesos pesados. El ex retador al título, el ruso Sergei Pavlovich se medirá ante el dominicano Waldo Cortes Acosta. Será un emocionante combate que promete finalizar pronto.

Tras un evento PPV lleno de acción -el pasado sábado 16 de agosto-, cuando el ruso Khamzat Chimaev se coronó campeón de peso mediano, ahora la UFC lleva un evento a un lugar donde no es muy común visitarlo. Será una cartelera con bastante acción que no te la puedes perder.