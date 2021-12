Descubren decenas de cuerpos calcinados tras un ataque del Ejército birmano

Una ONG birmana denunció el asesinato de más de 30 personas, entre ellas mujeres y niños, cuyos cadáveres aparecieron calcinados tras un ataque del Ejército de Birmania, que tomó el control del país en febrero mediante un golpe de Estado.

El Grupo para los Derechos Humanos Karenni asegura en un comunicado publicado este sábado en las redes sociales que las víctimas son desplazados internos que murieron a manos de los militares en una carretera cercana a la población de Moso, en el estado Kayah, en el este del país y fronterizo con Tailandia.

La oenegé, que acompaña el comunicado con fotografías de la matanza, calificó el incidente de «horrenda violación de los de derechos humanos». Además reclamó juzgar a los responsables.

ADVERTENCIA: Imágenes sensibles

On December 24th, about 30 children & elderly IDPs, were arrested by #Burma junta forces in Hpruso township, #Karenni state. On Dec 25th, their charred remains were discovered, identified, & confirmed by a local civilian & a KNDF officer. pic.twitter.com/aXchHYjuJ6