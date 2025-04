‘Dewey’ reaparece en público después de 18 años; ¿volverá a ‘Malcolm in the Middle’?

Actualizado 12:35

El actor estadounidense Erik Per Sullivan, quien dio vida a ‘Dewey‘ en ‘Malcolm in the Middle‘, reaparece en público tras 18 años de ausencia. Él fue captado tras el anuncio del retorno de la exitosa serie de televisión.

Esta producción audiovisual, de siete temporadas que se transmite por Teleamazonas todos los sábados desde las 15:00, fue una de las que dejó huella al inicio de los 2000.

Durante el desarrollo de la historia, uno de los personajes que destacó en el elenco fue ‘Dewey‘. Este personaje tuvo unos rasgos peculiares y únicos otorgados por Erik Per Sullivan, lo cual lo ubicó como uno de los niños maravilla de la industria de Hollywood.

Pese a toda la fama que tuvo y con la que aún es recordado por millones de personas, él decidió alejarse de la pantalla y vida pública durante 18 años. Sin embargo, recientemente fue visto paseando en Boston, Estados Unidos.

El medio The Sun difundió, el 31 de marzo del 2025, algunas fotografías captadas en su vivienda. En ellas se ve un notable cambio físico con el pequeño niño risueño y travieso que se presentó en la serie. Con un abrigo marrón, pantalones verdes y una boina gris, mientras sostenía un café en su mano fue visto paseando por su vecindario.

Erik Per Sullivan paseando por su vecindario y saliendo de su casa en Boston. Foto: The Sun

Sorpresas en nuevos capítulos de la serie

Esta aparición se realiza en medio del anuncio de nuevos capítulos, después de casi 20 años, para este 2025 en Disney+. Este anuncio generó expectativa y nostalgia en sus fanáticos quienes esperan que cada personaje vuelva a la producción.

No obstante, Jane Kaczmarek, quien interpreta a Lois, descartó que Erik Per Sullivan aparezca en este nuevo proyecto. «Él está muy bien. Nosotros nos vimos durante siete años. Empezó a los siete y terminó a los 14. No estaba interesado en actuar en absoluto«, señaló la actriz de 69 años de edad durante una entrevista, difundida por Malcolm France.

Además, Kaczmarek explicó que Erik Per Sulliva asiste a una universidad muy prestigiosa y se encuentra realizando trabajos de posgrado en literatura victoriana. «Nos ha pedido a todos que estemos tranquilos«. agregó, al tiempo que destacó su decisión de dejar la actuación.

Para esta nueva producción, el personaje de Dewey será interpretado por el actor Caleb Ellsworth-Clark. Un acto canadiense conocido por sus papeles en la película ‘Spriral’ de la saga Saw y la serie ‘Fargo’.

