¿Existe alguien que está orquestando una secuela de la popular serie ‘Malcolm el de en medio’? Los fanáticos más empedernidos responderían: “Sí, no, tal vez, no lo sé… ¿Me puede repetir la pregunta?” Precisamente, para despegar las dudas, el protagonista de la sitcom Frankie Muniz habló sobre un proyecto que ya se estaría cocinando.

Muniz, en una entrevista reciente con Fox News, confesó lo que sabe. Por supuesto, no todo. Reconoció que Bryan Cranston, quien interpretó a ‘Hal’ y también fue productor y director de la serie, está trabajando en el guion de una nueva etapa del show.

«Hicimos siete temporadas, 151 episodios. No llegué a ver la serie cuando se emitía, pero lo he hecho ahora con mi mujer. Vimos los 151 capítulos. Me di cuenta, ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’… Puedo separar el hecho de haber participado en ella de verla como un fan. Me encantaría saber qué está haciendo la familia ahora”, dijo Muniz, quien encarnó a Malcolm desde niño.