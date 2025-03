El Día Mundial del Síndrome de Down apoya una inclusión plena

Actualizado 8:37

Redacción Teleamazonas.com |

El 21 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 para promover la conciencia sobre esta condición genética y destacar la importancia de la igualdad de oportunidades.

El síndrome de Down, causado por una copia extra del cromosoma 21, afecta a aproximadamente 1 de cada 1.000 nacidos vivos a nivel global, y este día busca celebrar las contribuciones de estas personas a la sociedad.

En esta edición, el lema internacional llama a «derribar barreras», enfatizando la necesidad de garantizar autonomía e independencia a lo largo de toda la vida. Organizaciones como Down Syndrome International lideran eventos, como la 14ª Conferencia en la sede de la ONU en Nueva York, donde se comparten experiencias y estrategias para lograr una inclusión real en salud, educación y empleo.

Según expertos, la educación temprana y el apoyo familiar son clave para que las personas con síndrome de Down alcancen su máximo potencial, desafiando estereotipos y demostrando que sus capacidades van más allá de las limitaciones percibidas.

En el ámbito de la salud, los avances médicos han mejorado significativamente la calidad de vida de este colectivo. Si a inicios del siglo XX la esperanza de vida apenas superaba los 10 años, hoy cerca del 80% de los adultos con síndrome de Down supera los 50, gracias a chequeos regulares y terapias especializadas. Este progreso resalta la importancia de políticas públicas que prioricen su bienestar.

La sociedad también juega un rol crucial. Iniciativas como el uso de calcetines desparejados, promovido globalmente, invitan a la ciudadanía a visibilizar y apoyar esta causa de forma creativa. En redes sociales, mensajes de solidaridad y relatos personales refuerzan el llamado a una integración sin prejuicios.

El Día Mundial del Síndrome de Down no solo es una celebración, sino un recordatorio de que la diversidad enriquece. Con esfuerzos conjuntos entre gobiernos, organizaciones y comunidades, se avanza hacia un mundo donde las personas con esta condición participen plenamente, demostrando que la vida no se mide en cromosomas, sino en oportunidades compartidas.

