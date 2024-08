Diana Salazar pide reactivar juicio político en la Asamblea: ‘Estoy lista para asumir este narcojuicio’

«Estoy lista para asumir este narcojuicio«. Con estas palabras la fiscal general del Estado, Diana Salazar, difundió un video este lunes, 19 de agosto del 2024, donde solicita a la Asamblea Nacional que reactive el juicio político en su contra.

La fiscal Salazar fue llamada a juicio tras una solicitud del correísmo. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió el proceso del juicio político en contra de la fiscal tras conocerse que afrontaba un embarazo de riesgo. Esta decisión fue informada a la Comisión de Fiscalización y se dejó en espera el proceso.

Lea también

Sin embargo, este 19 de agosto del 2024, la Asamblea Nacional informó que la fiscal Diana Salazar pidió que se reactive el proceso.

Aquí el texto íntegro del mensaje de Diana Salazar

Ecuatorianas y ecuatorianos, como siempre dije, estuve, estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incomoda por el trabajo, que con mi equipo hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada.

Ustedes saben que no le temo a la responsabilidad del cargo de Fiscal General, sobre todo porque las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento, se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio, y también en las redes sociales por quienes, de forma velada, buscan salvaguardar sus intereses. Hoy, por la transparencia con la que actúo siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud, y con la autorización de nuestro médico, puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin.

Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que este tenga, seguiré ejerciendo mis funciones, en las audiencias, donde se requiere mi trabajo, sin descuidar los procesos como lo hemos venido haciendo estos cinco años y medio, porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos Vocales, Independencia judicial, Metástasis, Purga, Plaga, y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes. Porque con esto creerán que lograron sacar de los tribunales a la Fiscal General, y querrán que sus procesos se ventilen en las redes y en los medios, donde, con el dinero suficiente, podrán posicionar narrativas favorables para sus estructuras criminales. A eso nos enfrentamos como país.

Sin embargo, es imperativo que cuenten con mi palabra de continuar con el trabajo incansable contra la impunidad y la corrupción, y mi compromiso de que estos casos se sostengan en el tiempo, con elementos de convicción y pruebas sólidas que hablarán por sí mismas. Buenas noches.

También en Teleamazonas