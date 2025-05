Diana Salazar confirma que se radicará fuera de Ecuador tras su renuncia

Actualizado 17:30

Tras su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, confirmó que se radicará fuera de Ecuador. En su carta de renuncia que se hizo pública este martes 20 de mayo del 2025, la fiscal aseguró que tomó la decisión por razones de seguridad.

“Me voy con la frente en alto, a sabiendas de que los mafiosos no me perdonarán haber desmantelado sus redes criminales ni haberlos desenmascarado cuando, bajo el disfraz de salvadores de la patria, en realidad la estaban saqueando”, dijo la fiscal.

En la carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, añadió que su último día al frente de la Fiscalía General del Estado será el miércoles 20 de mayo del 2025 y luego saldrá del país. Aunque, por motivos de seguridad, no dijo en dónde se radicará.

“Desde el inicio de mi gestión he vivido bajo amenaza constante y he perdido la libertad de moverme con normalidad. Por ello, he tomado la difícil, pero necesaria decisión de radicarme fuera del país”, escribió Salazar.

Un su renuncia, de tres páginas, hizo un repaso por los casos más representativos que llevó adelante durante su gestión. Por ejemplo, habló de Sobornos, Reconstrucción de Manabí, Hospital de Pedernales y Diezmos, en los que se “reveló el nivel de descomposición de ciertos sectores políticos”.

Sobre el caso Las Torres, dijo que la enfrentó a una contradicción profunda, al descubrir que el organismo de control del Estado era, en realidad, “cuna de tratos y contratos al margen de la ley”.

Según dijo, el punto más crítico llegó con los casos Metástasis, Plaga y Purga. En ellos, dijo que la justicia había sucumbido a la “tentación de lo efímero, del dinero fácil y del poder corruptor”.

‘Intentaron doblegarme con insultos’

La Fiscal recordó los constantes ataques de los que ha sido víctima durante su gestión. “Por no comulgar con corruptos ni criminales, los ataques fueron constantes y despiadados. Intentaron doblegarme con insultos, recurriendo a redes sociales y ejércitos de troles que exhibieron no solo su ignorancia, sino también su machismo y racismo, denigrando mi condición de mujer afroecuatoriana”, detalló.

En su carta registró las veces que intentaron someterla a un juicio político en la Asamblea Nacional para buscar su salida de la Fiscalía y de los atentados que se planificaron en su contra.

Finalmente, agradeció a su equipo de trabajo, al personal que le brindó seguridad a ella y a su familia durante su gestión y a su familia.

