Diego Boneta tomó terapia para dejar de actuar como Luis Miguel

El actor Diego Boneta confesó que tuvo que asistir a terapia para dejar de comportarse como Luis Miguel, personaje al que dio vida en la serie biográfica del famoso “Sol de México” que es transmitida en Netflix. “Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos, se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente”, contó Diego Boneta.

La primera temporada de la serie se estrenó el 22 de abril de 2018 y finalizó el 15 de julio del mismo año. Tras el inesperado éxito que obtuvo, los productores decidieron seguir con la historia durante dos temporadas adicionales.

En este sentido, Boneta dijo que la terapia le sirvió para ‘volver en sí’. En los siguientes episodios de esta serie el actor aseguró que se sentía más consciente de todo lo que le sucedió. “Fue como todo un proceso. El ejercicio era suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez”, explicó.

“Fue mi vida esos cinco años… yo no soy un actor de método. Actor de método lo que quiere decir es que cuando te toca hacer un personaje estás tú metido en ese personaje por la duración del rodaje… Eso fue un poco lo que me pasó a mí después de la primera temporada, pero yo no lo hice conscientemente, yo no dije: ‘Voy a ser Luis Miguel y todos díganme, Micky por estos seis meses…”, comentó el actor de 32 años.

Para su interpretación Boneta necesitaba seis horas de maquillaje, pelucas y prostéticos. Pero lo más difícil para él fue involucrarse emocionalmente en una de las etapas más oscuras de Luis Miguel dramatizadas esta temporada, con problemas legales en Estados Unidos que casi lo llevan a la quiebra.

No es un secreto que muchos actores pasan por esta fase en la que se introducen mucho en el papel de sus personajes que luego les cuesta dejarlo. El caso de Diego Boneta no es la excepción.

