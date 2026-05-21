Macará volvió a empatar de local y clasifica a la siguiente ronda, pero aún falta definir ubicación

Macará selló su boleto a la siguiente ronda de la CONMEBOL Sudamericana 2026 tras igualar 0-0 ante Alianza Atlético de Perú, este jueves 21 de mayo en el Estadio Bellavista de Ambato. Aunque el conjunto ambateño careció de la efectividad necesaria para romper el cerrojo defensivo de la escuadra visitante, el punto obtenido en esta quinta jornada de la fase de grupos fue suficiente para garantizar su continuidad en el plano internacional.

Desde el pitazo inicial, el planteamiento del director técnico Guillermo Sanguinetti buscó imponer condiciones mediante la posesión del balón y transiciones rápidas por las bandas. Elementos como José Klinger y Franco Posse comandaron las aproximaciones más claras del cuadro "celeste" en la primera mitad, exigiendo al guardameta rival Eder Hermoza, quien se convirtió en la gran figura del encuentro al desviar remates clave que mantuvieron el arco peruano invicto.

En la etapa de complemento, el trámite del partido sumó dramatismo debido a la necesidad de Macará por asegurar los tres puntos ante su hinchada y la sutil reacción del elenco de Sullana en contragolpes específicos.

El estratega local refrescó líneas con variantes ofensivas, pero la falta de tiza en los últimos metros y las oportunas intervenciones defensivas sentenciaron un empate que, si bien dejó un sabor agridulce en lo futbolístico, cumple con el objetivo macro de trascender en el torneo continental.

Con este resultado, Macará se mantiene firmemente en la cima del Grupo A con 9 unidades, seguido muy de cerca por América de Cali que acecha con 8 puntos.

El liderato definitivo y el pase directo a los octavos de final se definirán el próximo jueves 28 de mayo en territorio colombiano, donde un triunfo o un empate le bastará al "Ídolo de Ambato" para avanzar sin escalas, evitando así la exigente ronda de 'playoffs' contra los transferidos de la Copa Libertadores.