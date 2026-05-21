Clausuran peluquería que funcionaba como clínica clandestina en Guayaquil

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud clausuró una peluquería en el sur de Guayaquil, este 21 de mayo de 2026, donde se practicaban procedimientos estéticos.

Detrás de la fachada de una peluquería, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) halló un centro estético clandestino en el sur de Guayaquil.

Según la entidad, allí se realizaban procedimientos estéticos irregulares, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

Durante la inspección se constataron varias irregularidades:

Una sala de intervención bajo llave.



Una empleada, sin título profesional, realizando un procedimiento a una persona que presentaba sangrado activo, y quien fue trasladada de emergencia a una casa de salud.

activo, y quien fue trasladada de emergencia a una casa de salud. Insumos y medicamentos anestésicos, analgésicos y sueros inyectables caducados , de distribución gratuita y sin registro sanitario.

, de distribución gratuita y sin registro sanitario. Mala gestión de desechos; gasas y pañales usados con sangre en el área donde se realizaban los procedimientos.

Además, tenían publicado un tarifario para procedimientos como: lipo de papada, aplicación de bótox y relleno de labios con ácido hialurónico, entre otros.

Todo esto sin documentación habilitante, títulos ni nómina del personal.

La Acess clausuró el establecimiento como medida provisional de protección, e instó a la ciudadanía a acudir a sitios regulados.