«Tadej Pogacar está muy por encima de todos», aceptó el director del Ineos, Gabriel Rasch, tras la exhibición del ciclista esloveno el pasado miércoles. En la contrarreloj Pogacar se impuso por 1 ó 2 minutos a sus rivales directos.

En las filas del Ineos, Geraint Thomas y Richard Carapaz partieron como colíderes para la general. Pero este último es ahora el mejor clasificado, noveno a 1:44 minutos del líder.

«Tadej Pogacar está muy por encima de todos los demás visto lo visto, pero queda mucha carrera y pueden pasar un montón de cosas. Contamos con un gran equipo y esperamos sacarle partido apenas tengamos la oportunidad. UAE Team Emirates probablemente coja pronto el maillot amarillo, y eso será una carga muy pesada de llevar. No les será fácil controlar la carrera», dijo Rasch.

Para el técnico de la escuadra británica el balance tampoco es negativo teniendo en cuenta las caídas que han sufrido algunos de sus componentes.

«Estamos en buen lugar teniendo en cuenta todo lo que ha pasado hasta ahora, como por ejemplo la caída de Geraint Thomas», concluyó.

Pogacar: ‘Estoy más arropado’

Al esloveno Tadej Pogacar la alegría de la contrarreloj de este miércoles en Laval le duró para afrontar de la mejor manera la etapa del día siguiente. También aseguró que se siente más arropado que el año pasado porque su equipo no tiene ningún «sprinter».

«Este año es más fácil en estas etapas con final en ‘sprint’, todo el equipo está pendiente de mi. Les doy gracias a todos ellos que me protegen permanentemente y no gasto mi energía», dijo el líder el UAE.

«Ha sido un día muy rápido, se iba muy rápido, pero desde el inicio han iniciado una caza muy rápida, no ha sido una jornada fácil», dijo.

Pogacar aseguró que se siente bien, con confianza para revalidar su título.

«Me he sentido bien, sobre todo tras la victoria de ayer, no he sufrido mucho. Tengo confianza, ha sido una gran jornada, lo estoy disfrutando», comentó. EFE