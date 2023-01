El serbio Novak Djokovic ganó este domingo 29 de enero de 2023 su décimo título del Abierto de Australia e igualó los 22 Grand Slams de Rafael Nadal tras derrotar en la final de Melbourne al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

Este nuevo título se suma a los 93 títulos en la ATP, 373 semanas y sumando como número uno del ranking. Nadie puede discutir el extraordinario palmarés de ‘Nole’ que, sin embargo, nunca ha gozado de un cariño a la altura.

Con 35 años, Djokovic se une olimpo del tenis mundial, solo por detrás de Serena Williams (23 Grand Slams) y Rafael Nadal (22). La reacción a su nuevo campeonato no pudo ser otra que ir a abrazar a su familar y amigos. Las lágrimas no pudieron contenerse e incluso llegó a punto de desplomarse entre la multitud de la emoción.

Y pensar que hace poco más de un año fue deportado de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19. Nada lo paró y siguió ganándose a la afición también con su carisma: afable, respetuoso, disponible, gracioso, patriota, buen padre de familia, inteligente, culto, políglota…

Se buscan razones objetivas para explicar el desamor del público, que a menudo le escamotea sus aplausos. Incluso una minoría lo abucheó durante sus semifinales en este torneo, después de que su padre posara con unos aficionados con simbología prorrusa.

¿Es quizás porque Djokovic es demasiado mecánico? ¿Demasiado previsible? ¿Demasiado defensivo? ¿Sobreactúa mucho quizás? ¿O puede que sea percibido como arrogante? Puede ser, simplemente, que sea demasiado fuerte para el resto.

"This trophy is yours as much as mine."@DjokerNole gives credit to his team.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/LAA7MlKrT3