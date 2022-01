Djokovic recibió una exención para entrar en Australia tras pasar la covid

El caso del tenista serbio Novak Djokovic dio este sábado un nuevo giro después de que sus abogados revelaran que el número uno del mundo recibió una exención médica para entrar en Australia sin vacunar al haberse contagiado de la covid-19 el pasado diciembre.

«La fecha de la primera prueba PCR positiva de covid se registró el 16 de diciembre de 2021», señala un documento judicial presentado por los abogados del tenista serbio ante el tribunal australiano que decidirá sobre su deportación.

En medio de un gran revuelo internacional, las autoridades de Australia revocaron el visado de Djokovic por incumplir las medidas contra la covid-19 a su llegada al país oceánico el miércoles por la noche; esto a pesar de contar con una exención médica que le permitía sin estar vacunado defender su título en el Abierto de Australia, que se celebrará entre el 17 y el 30 de enero.

El tenista serbio, de 34 años, se encuentra desde entonces retenido en un hotel de Melbourne a la espera de que la justicia australiana revise su caso y decida si tiene que ser deportado después de que sus abogados recurrieran la decisión de las autoridades de Australia.

El Tribunal del Circuito Federal de Melbourne celebrará una vista este lunes, que será retransmitida en directo, para decidir si Djokovic es deportado del país.

La exención de Djokovic fue otorgada supuestamente por dos paneles médicos independientes organizados por la federación australiana, Tenis Australia, y el estado de Victoria, que acoge el torneo.

«El Sr. Djokovic había recibido, el 30 de diciembre de 2021, una carta del director médico de Tenis Australia que registraba que se le había proporcionado una ‘exención médica de la vacunación de covid’ porque se había recuperado recientemente de covid», señala el documento judicial citado por los medios locales.

Los abogados apuntan a que «en ese momento habían pasado 14 días de la prueba de PCR positiva»; y que el tenista «no había tenido fiebre ni síntomas respiratorios de covid-19» en las 72 horas previas.

El diario local The Age destacó que en los documentos legales que presentaron sus letrados Djokovic “afirma tener tres motivos de apelación contra la cancelación de su visado”.

Más allá del testeo positivo en diciembre pasado, afirmaron que se le negó un “proceso justo”; y eso está apoyado a las entrevistas que le realizaron las autoridades en el aeropuerto de Melbourne, donde no tuvo “acceso a su equipo legal”.

La llegada a Australia del tenista serbio, que nunca ha querido desvelar si estaba vacunado, causó una ola de indignación en el país oceánico; donde se exige a los viajeros tener la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 o una exención médica válida para entrar al país.

Los funcionarios de la Fuerza Fronteriza de Australia (ABF) dijeron que el jugador «no proporcionó la evidencia adecuada» en el aeropuerto de Melbourne porque una infección previa no era una razón válida para ingresar sin una vacuna.

Por su parte, el primer ministro australiano, Scott Morrison, aseguró que el caso debía ser revisado según las normas federales, a pesar del respaldo del gobierno del estado de Victoria; y que no se iban a hacer excepciones.

«No hay casos especiales. Las reglas son las reglas», aseguró tras la revocación del visado del número uno del mundo.

