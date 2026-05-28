¿Cortes de luz afectará ver la final de la Champions, el amistoso de la Tri, LigaPro...?

En Ecuador se anuncian cortes de luz. A través del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) se informó sobre los cortes de luz programados para los fines de semana del sábado 30 y domingo 31 de mayo y el sábado 7 y domingo 8 de junio en 54 cantones de 15 provincias del país.

El anunció activó alarmas porque el sábado 30 y domingo 31 especialmente hay una apretada agenda futbolera en la previa del Mundial. El sábado, por ejemplo, está programado la final de la Champions League entre el Arsenal y el PSG. Será la primera vez en la historia que dos ecuatorianos se enfrenten en el torneo más importante de Europa.

Piero Hincapié, del Arsenal, y Willian Pacho, del PSG, se enfrentarán desde las 11:00 de Ecuador. Según el anuncio gubernamental sí habrá ciudades donde no se pueda mirar la emocionante final que se juega en Budapest.

Cronograma de cortes de luz por mantenimientos programados en Ecuador por provincias

El penúltimo amistoso de Ecuador

El Gobierno anunció que las provincias en las que se realizarán cortes son Pichincha, Guayas, Los Ríos, Azuay, Morona Santiago, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Orellana, Sucumbíos, Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo y Loja.

De acuerdo a los horarios serán cuatro horas, pero hasta el momento de los cronogramas anunciados ninguno afectará la posibilidad de mirar el partido de Ecuador ante Arabia Saudita en el penúltimo amistoso de la Selección de Ecuador. El juego está pactado para las 18:30.

Este es el cronograma de cortes de luz en Guayaquil el 30 y 31 de mayor

La programación de la LigaPro

La fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol se desarrollará el fin de semana y según el cronograma en determinadas ciudades no podrán ver. Sin embargo, el domingo, según el anuncio, no habrá impacto porque los horarios de los cortes serán en horas de la madrugada y los partidos están en horas de la mañana.