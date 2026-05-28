Guayaquil City vs. Independiente y Emelec vs. Universidad Católica en Teleamazonas

En el estadio George Capwell, Emelec ante Macará de Ambato, por la fecha 15 de la LigaPro

Con el ambiente del Mundial en todo rincón, la LigaPro avanza y tendrá una fecha emocionante con un doblete el domingo 31 de mayo del 2026. Teleamazonas tendrá un doblete para disfrutar el domingo en familia.

Guayaquil City se alista para recibir al líder indiscutible, Independiente del Valle, este domingo 31 de mayo a las 15:30 en el estadio Christian Benítez. Este compromiso, válido por la decimosexta jornada de la LigaPro, marca el emocionante arranque de la segunda etapa del campeonato nacional de fútbol.

Para el conjunto "ciudadano", el partido representa una oportunidad crucial de hacer respetar su localía sobre el césped sintético del "Chucho" Benítez y frenar el ritmo arrollador de los "Rayados del Valle". El líder se verá en la cancha de Teleamazonas. Fútbol para todos.

Por su parte, la escuadra dirigida por Javier Gandolfi llega en un momento excepcional, consolidada en la cima del torneo doméstico y con el envión anímico que significó asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores a mitad de semana.

IDV busca repetir la dosis del pasado 22 de febrero, cuando se impuso cómodamente por 2-0 en Sangolquí durante la jornada inaugural del torneo gracias a las anotaciones de Djorkaeff Reasco y Layan Loor.

Con un plantel compacto y un fútbol de alta intensidad, el cuadro negriazul salta al gramado guayaquileño con la clara consigna de sumar tres puntos clave que le permitan afianzarse en la pelea por el liderato directo sin descuidar el frente internacional.

Día / Fecha Partido Hora Estadio Transmisión Sábado 30 de mayo Manta vs. Libertad 14:00 Jocay Zapping Sábado 30 de mayo Deportivo Cuenca vs. Delfín 19:00 Alejandro Serrano Aguilar Zapping Sábado 30 de mayo Liga de Quito vs. Orense --:-- Rodrigo Paz Delgado Postergado Domingo 31 de mayo Mushuc Runa vs. Aucas 13:00 Echaleche Zapping Domingo 31 de mayo Guayaquil City vs. Independiente del Valle 15:30 Christian Benítez Teleamazonas / Zapping Domingo 31 de mayo Emelec vs. Universidad Católica 18:10 George Capwell Teleamazonas / Zapping Lunes 1 de junio Leones FC vs. Macará 17:00 Olímpico de Ibarra Zapping Lunes 1 de junio Técnico Universitario vs. Barcelona SC 19:30 Bellavista Zapping html:

Emelec ante Católica, un sabor especial

El choque entre Emelec y Universidad Católica en el Estadio Capwell se perfila como el partido más atractivo de la Fecha 16, marcando el inicio de la segunda etapa de la LigaPro 2026.

Este compromiso adquiere un tinte crucial para ambas escuadras, ya que es el último examen formal antes del prolongado parón del campeonato por la disputa de la Copa del Mundo, obligando a los técnicos a dejar una buena imagen y asegurar puntos vitales en la tabla acumulada.

El "Bombillo" buscará hacer respetar su localía y romper el empate 1-1 registrado ante el "Trencito Azul" en la primera vuelta, en un duelo que promete máxima intensidad táctica en el terreno de juego.