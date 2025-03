Actualizado 13:50

«Mi hija está tratando de salvar su piernita«. Doménica Silva tiene 20 años y en febrero de 2025 fue impactada por un camión de gas que la dejó atrapada entre la pared de su casa y el vehículo.

Un día cualquiera, mientras salía rumbo a la universidad, un camión la embistió contra su casa. El conductor se dio a la fuga y Dome tuvo que ser trasladada de emergencia a una casa de salud.

«El señor se fugó, ni siquiera le ayudó en el momento del accidente», denuncia Bolívar Silva, padre de Dome. Ahora la familia busca justicia y ayuda para salvar a la joven estudiante de ingeniería química.

Dome llegó por urgencias al hospital Pablo Arturo Suárez donde le amputaron el brazo izquierdo debido a la gravedad de sus heridas. Luego fue derivada al hospital Eugenio Espejo en donde fue atendida, pero su familia denuncia que los médicos no fueron claros con la información sobre su estado de salud.

La joven fue trasladada a la Clínica Falconí donde lucha por conservar su pierna. Sin embargo, cada 3 o 4 días debe someterse a un proceso de lavado de la extremidad que asciende a 5 000 dólares cada uno.

Para cubrir los gastos la familia y amigos han organizado dos rifas. Tomás Andrade, novio de Dome, explicó que también han organizado un ‘mercadito de pulgas’ el 29 de marzo. Una rifa con boletos virtuales se llevará a cabo el 13 de abril; y otra, con boletos físicos, se hará el 1 de mayo.

El padre de Dome apela a la solidaridad, «primero con sus oraciones, porque Dios es grande y sé que mi hija va a salir de esto».

Pero la familia también exige justicia. Javier Andrade, tío de Dome, pide que «las cosas no se queden impunes, porque la Dome no fue un perrito, no fue algo que no vale la pena«.

