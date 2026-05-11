PSG entregó reconocimiento por los 100 partidos a Willian Pacho que agradeció en francés

Willian Pacho, el zaguero ecuatoriano del PSG, habla fluido el francés. En el acto donde recibió un reconocimiento especial por parte del Paris Saint-Germain en la previa del encuentro ante Brest, luego de alcanzar los 100 partidos disputados con el club parisino demostró que no tiene problemas con el idioma.

El defensor ecuatoriano fue homenajeado sobre el terreno de juego con una placa conmemorativa, en un acto realizado antes del compromiso correspondiente al fútbol francés.

En un ambiente de alegría y compañerismo, Pacho se mostró seguro. 'Pachito' compartió el reconocimiento con su compañero Vitinha, quien también fue distinguido por alcanzar la marca de 200 encuentros defendiendo la camiseta del PSG. En el video compartido por el club se puede ver como se expresó.

El zaguero tricolor continúa consolidándose como una pieza importante dentro del equipo parisino y suma un nuevo hito en su carrera a nivel europeo. Ahora está ilusionado por la final de la Champions League que se jugará el 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal, equipo en el que juega el ecuatoriano Piero Hincapié.