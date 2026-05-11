Jueza penal fue asesinada en El Oro; su seguridad no estaba operativa

una jueza fue asesinada en El Oro, mientras se movilizaba en su vehículo.

Una jueza fue asesinada con arma de fuego, este lunes 11 de mayo de 2026, por hombres que iban a bordo de una motocicleta. Ellos la atacaron cuando la magistrada se movilizaba en su vehículo.

La víctima de este ataque era la jueza de la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa, provincia de El Oro, Lady Gissela Pachar Huanga. La muerte violenta ocurrió en Machala.

Múltiples ataques armados se reportaron en El Oro

El Consejo de la Judicatura se pronunció por este hecho violento. A través de un comunicado dijo: "Este crimen enluta a la Función Judicial y representa un grave ataque contra la justicia y el Estado de derecho en el Ecuador".

"La institución manifiesta su solidaridad y respaldo a los familiares, amigos y compañeros de la servidora y condena enérgicamente cualquier acción violenta que atente contra la vida y la integridad de quienes cumplen funciones en el sistema judicial", añadió.

La Judicatura también exhortó "a las entidades responsables a realizar una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a todos los responsables de este atentado".

Según esa entidad, la jueza contaba con medidas de resguardo previamente asignadas; sin embargo, "esas condiciones de protección no se encontraban operativas al momento en que ocurrió el atentado".