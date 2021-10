Donald Trump fue excluido del ranking anual de Forbes

El ex presidente Donald Trump no fue incluido en el ranking anual de Forbes 400 de los estadounidenses más ricos. Se trata de la primera ocasión que la publicación no lo incluye en 25 años.

Forbes informó que el ex presidente tiene una fortuna estimada en $2,500 millones de dólares, lo que supone $400 millones de dólares menos que el límite para entrar en la lista de este año.

De acuerdo a la publicación, la riqueza de Trump se ha reducido en $600 millones de dólares desde el inicio de la pandemia.

La fortuna de Trump se redujo

La reducción de la fortuna de Trump se debe en gran medida a que las propiedades con las que cuenta en las grandes ciudades, que constituyen gran parte de la fortuna de Trump, se han visto afectadas durante la pandemia de coronavirus.

En la publicación de multimillonarios Trump ocupa el puesto 339 de la lista en 2020, frente al 275 del 2019.

El expresidente ha formado parte de la lista desde los años de 1982 hasta 1989 y durante el periodo que abarca desde el año de 1996 hasta el 2020.

Bezos y Musk a la cabeza

Los líderes de las empresas tecnológicas son los que ocupan los primeros puestos de la lista Forbes 2021. Jeff Bezos, fundador de Amazon, ocupa el primer lugar de la lista con un patrimonio estimado en $201,000 millones de dólares.

Elon Musk, de Tesla y SpaceX, ocupó el segundo lugar con una estimación de $190,500 millones de dólares.

Mientras que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y el fundador de Microsoft, Bill Gates, ocupan el tercer y cuarto puesto de la lista de multimillonarios.

A principios del año la publicación informó que Trump cayó casi 300 puestos en su clasificación de multimillonarios cuando fue presidente de Estados Unidos debido a que su riqueza disminuyó $3,500 millones de dólares a $2,400 millones.