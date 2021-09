Donald Trump será el comentarista invitado en la noche de boxeo de este sábado, cuya pelea estelar reúne a Evander Holyfield y el excampeón de la UFC Vitor Belfort. En este marco, el expresidente se mostró firme al decir que tardía unos segundos en dejar K.O. al actual jefe de estado, Joe Biden.

La respuesta de Trump, como parte de la promoción del combate, llegó luego de que un periodista le preguntara sobre a quién elegiría para pelear en un ring si tuviera la posibilidad. En primera instancia descartó enfrentarse con el peleador profesional y luego, sin dudarlo, mencionó a su posible rival.

“Bueno, si tengo que elegir a alguien en todo el mundo, no sólo boxeadores profesionales, porque no pelearía con un profesional porque sería peligroso, creo que probablemente mi pelea más fácil sería contra Joe Biden, ya que le tumbaría muy muy rápido”, señaló Trump.

Donald Trump just called in to the Evander Holyfield vs Vitor Belfort press conference ahead of his commentary gig on Saturday night and said he would easily KO Joe Biden if they fought…



