Dos niñas ecuatorianas fueron lanzadas sobre muro fronterizo entre EEUU y México

Dos niñas ecuatorianas fueron abandonadas por traficantes que las dejaron caer desde la parte superior de una valla que separa a México de Estados Unidos, de acuerdo con un video difundido el miércoles por las autoridades federales estadounidenses.

Las niñas, una de 3 años y su hermana de 5, resultaron ilesas, pero funcionarios de la Patrulla Fronteriza describieron el incidente como desolador.

Las autoridades señalaron que agentes fronterizos de Santa Teresa pudieron encontrar a las hermanas después de recibir instrucciones del operador de la cámara en una ubicación remota de Nuevo México, a poca distancia hacia el oeste de El Paso, Texas.

Las niñas estaban conscientes, pero fueron trasladadas al hospital para una revisión. Actualmente se encuentran en un centro de detención temporal de la Patrulla Fronteriza.

