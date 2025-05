Prefecta del Guayas anuncia terminación unilateral del contrato de dragado del río Guayas

Actualizado 11:33

El contrato de dragado del río Guayas no va más. Así lo anunció la prefecta Marcela Aguiñaga en una rueda de prensa este jueves 8 de mayo de 2025.

La terminación se da de manera unilateral luego de varios incumplimientos contractuales en casi dos años de ejecución de la obra, dijo Aguiñaga.

De manera unilateral se da por terminado el contrato tras acumular más del 5% de multas, establecido en el acuerdo. “Esto no es una buena noticia para la provincia, no me alegro, fue un proyecto fallido desde el inicio”, apuntó la Prefecta.

Aguiñaga denunció que hace dos años el dragado fue presentado como la solución a la sedimentación del río Guayas. Sin embargo, en el proyecto no se contemplaron variables que hoy llevaron a la terminación del contrato.

El contrato para el dragado del río está suspendido desde el 15 de abril cuando la Prefectura notificó al consorcio, que hasta este 8 de mayo suma 2,3 millones de dólares en multas.

El contrato fue adjudicado en febrero de 2022, durante la gestión de Susana González. El plazo era de 720 días para la remoción de 6,28 millones de metros cúbicos de sedimento, pero hasta marzo solo se había logrado retirar 3,5 millones de metros cúbicos.

Asimismo, la Prefecta adelantó que se ha elaborado un nuevo proyecto para ejecutar con asistencia de multilaterales, aunque no detalló cuándo se pondrá en marcha.

