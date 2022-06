Con su presentación en México, Karol G y Anahí llevaron un clásico del pop latino a un nuevo nivel.

El momento más épico que ha experimentado el mundo de la música latina este 2022 sucedió hace pocos días, en medio del concierto de Karol G en Ciudad de México. En medio de su presentación, la cantante colombiana trajo al escenario a una invitada sorpresa que resultó ser la mismísima Anahí. Juntas, cantaron el clásico de RBD Sálvame, una oda a las tristezas y felicidades de la juventud, un himno del pop en todo el continente.

“Cuando se me ocurrió invitarla, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios”, contó Karol G después del concierto. “Es un momento muy emotivo por dos razones: uno, porque yo soy súper fan. Dos, porque ella estaba muy nerviosa, no sabía si la gente iba a responder a su salida. Le dije que este momento iba a ser tan épico que no se iba a repetir. Que la extrañamos en los escenarios”.

Para celebrar este icónico momento en el escenario, y para homenajear a los dos grandes poderes que se unieron para permitirlo, traemos una playlist de Spotify con algunos de los mejores temas de Karol G, Anahí y RBD. Desde los nuevos clásicos de la música urbana que nos trae la artista colombiana, como Provenza y Bichota, hasta esos sonidos icónicos del pop con los que Anahí y el resto de la banda llenaron nuestra adolescencia, como Solo quédate en silencio y Tras de mí.

¡Un momento inolvidable como el que nos regalaron estas dos estrellas tiene que venir acompañado de la música que las ha llevado a ser leyendas! ¡No deje de escucharlas!

SPOTIFY: Dueto En Tendencia

DEEZER: Dueto En Tendencia

