La dura revelación de Jennette McCurdy

La actriz Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam Puckett en la serie de televisión iCarly, hizo duras revelaciones en su libro titulado «I’m Glad My Mom Died»

En la publicación la actriz relata una serie de anécdotas de abuso, su lucha como exactriz infantil, los trastornos alimentarios que padeció, las adicciones, su relación complicada con su autoritaria madre, y cómo retomó el control de su vida después de alejarse de la escena del espectáculo.

McCurdy, según el portal Los 40, reveló que fue expuesta a abusos por parte de un personaje al que se refiere como ‘El Creador’ sin dar a conocer la identidad del implicado.

De acuerdo a la información del portal, esta persona la expuso a varios escenarios inapropiados, entre ellos le incitó a beber alcohol cuando aún no tenía la edad para hacerlo y que se atrevió a tocarle los hombros para darle un masaje que ella no deseaba. “Quería decirle que parara, pero me daba miedo molestarle”, dice la actriz.

300 mil dólares

Infobae, además, aseguró que «Nickelodeon le ofreció dinero para callar los abusos que habría sufrido» y publicó extractos del libro sobre el tema

“Te están ofreciendo 300 mil dólares”, escribió McCurdy en su libro, refiriéndose a lo que le dijo uno de los ejecutivos. “Interviene el gerente número 2 […] Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento”, agregó.

“Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con ‘El Creador’”, publicó en tercera persona.

Segun el Infobae, para McCurdy la oferta fue una ofensa por lo que la rechazó, sin embargo, los ejecutivos que hablaron con ella insistían en que la tomara, pues era ‘dinero gratis’, comentario que la hizo enojar, por lo que respondió tajantemente: “No, no es. Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar”.

“¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de El Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”, se cuestionó en su publicación.

Fuente: Infobae.com