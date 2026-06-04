Tiroteo en Estados Unidos: Un fallecido y cuatro heritos tras graduación en California

Un tiroteo ocurrió tras un ceremonia de graduación en California.

Un tiroteo tras una ceremonia de graduación en una escuela secundaria del norte de California mató a un adolescente y dejó a tres personas heridas, informaron las autoridades.

La violencia armada mata a miles de personas cada año en Estados Unidos, donde el derecho constitucional a portar armas prevalece sobre las demandas de normas más estrictas.

El suceso ocurrió la noche del miércoles 3 de junio de 2026 en el estacionamiento de la Fairfield High School, unos 80 kilómetros al noroeste de San Francisco.

La policía recibió la alerta por el suceso alrededor de las 19H15 (02H15 GMT del jueves), declaró en una rueda de prensa, Michelle Belyea, oficial de policía de Fairfield.

Víctimas del tiroteo

"Hay cuatro víctimas con heridas de bala", señaló. La víctima mortal es un joven de 18 años, mientras que los heridos tienen 11, 20 y 25, respectivamente, según la policía, que no dio detalles sobre su estado.

Un hombre que asistió a la ceremonia contó al canal local KCRA que escuchó disparos mientras se tomaban fotografías en el estacionamiento de la escuela.

Belyea afirmó que hay una "investigación activa" sobre el tiroteo y que no existe una amenaza continua para la comunidad, sin proporcionar detalles sobre el sospechoso.