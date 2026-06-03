Nuevo ataque de EE.UU. a supuesta 'narcolancha' en el Pacífico deja dos muertos

Un nuevo ataque estadounidense mató a dos hombres que navegaban en una embarcación supuestamente involucrada en narcotráfico en el Pacífico oriental, lo que eleva a más de 200 los muertos en esa campaña militar de EE.UU..

Washington lanzó en septiembre de 2025 una campaña de ataques en la región contra embarcaciones señaladas de participar en actividades de narcotráfico hacia Estados Unidos.

La lancha atacada "seguía rutas conocidas del tráfico de drogas en el este del Pacífico y se dedicaba a operaciones de tráfico de estupefacientes", escribió el mando militar estadounidense para América Latina y el Caribe.

Trump no presenta pruebas de narcotráfico contra lanchas

Un video en blanco y negro que acompaña el mensaje muestra la pequeña embarcación en alta mar antes de una gran explosión.

Con esta operación suman 203 el número total de personas muertas, según un recuento de la AFP.

La administración de Donald Trump nunca ha aportado pruebas sólidas que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en esos tráficos.

Expertos y responsables de la ONU han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.