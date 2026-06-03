Luis conquista el Ciclo 3 y queda todo listo para el Ciclo de Campeones en ¡Ahora Caigo!

La tercera final de la temporada de ¡Ahora Caigo! se vivió con máxima intensidad la noche de este miércoles 3 de junio de 2026. Los mejores participantes del ciclo regresaron al programa con el objetivo de alcanzar un lugar en el Ciclo de Campeones, pero fue Luis Quiñónez quien volvió a demostrar por qué llegaba como uno de los grandes favoritos de la competencia.

Desde el inicio del programa, Luis asumió el liderazgo y comenzó su camino enfrentándose a Juan Miguel Rodríguez. Aunque el retador no logró avanzar, sí consiguió quitarle una vida al líder, generando la primera señal de alerta de la noche. Sin embargo, Luis respondió de inmediato y sumó sus primeros 25 dólares para comenzar a construir una importante ventaja.

La siguiente en ingresar fue Kelly Bustamante, quien no logró mantenerse en competencia por mucho tiempo. Luis volvió a imponerse y, además, consiguió sumar 250 dólares adicionales gracias a la huella, fortaleciendo aún más su posición.

Posteriormente llegó el turno de Daniel Páez, uno de los concursantes más destacados del ciclo, especialmente después de haber estado cerca de ganar en el episodio anterior. Aunque Daniel no pudo alcanzar la victoria en esta ocasión, logró retirarse con 1.151 dólares acumulados, consolidándose entre los líderes de la tabla general del ciclo. Antes de continuar, Luis agregó otros 25 dólares a su cuenta.

Uno de los enfrentamientos más emocionantes de la noche se produjo frente a Kerly Morán en el juego “A la voz del gallo”. Ambos participantes protagonizaron un duelo muy parejo, respondiendo canción tras canción y manteniendo la incertidumbre hasta los últimos instantes. La presión fue tan alta que Luis tuvo que arriesgar su última vida para seguir en carrera. Finalmente logró imponerse y recibió 150 dólares adicionales por su victoria.

La competencia continuó con Juan Carlos Pino, quien ofreció una destacada actuación y puso en aprietos al líder. A pesar de ello, Luis consiguió mantenerse firme. Al tratarse del quinto juego de la noche, recibió una vida extra como premio y además sumó otros 25 dólares mediante la huella, asegurando así su presencia en el esperado Duelo Final.

Más adelante fue el turno de Erika Muñoz, quien intentó arrebatarle el liderazgo en el desafío “Una tú, una yo”. Aunque no consiguió derrotar a Luis, dejó una buena impresión y mantuvo vivas sus opciones de clasificar posteriormente al Ciclo de Campeones gracias a su desempeño acumulado durante toda la temporada.

El siguiente participante fue El Chino Moreira. A pesar de su esfuerzo, tampoco pudo detener el avance del líder. Luis continuó ampliando su ventaja al obtener el beneficio del multiplicador x2, una ayuda clave para incrementar sus ganancias de la noche.

La última oportunidad para arrebatarle el liderazgo llegó con Ana Lucía Donoso, quien disputó el juego “Tres sin cambiar”. El duelo fue intenso, pero Luis volvió a responder en los momentos decisivos y consiguió mantenerse al frente. Para cerrar la jornada, añadió otros 50 dólares a su acumulado.

Aunque finalmente no logró quedarse con la victoria absoluta del programa en el Duelo Final, el rendimiento de Luis Quiñónez a lo largo de toda la noche fue suficiente para convertirlo en el gran campeón del Ciclo 3 de ¡Ahora Caigo!, un reconocimiento que premia su regularidad y capacidad para superar cada uno de los desafíos que se presentaron.

La jornada también sirvió para completar el cuadro de clasificados al Ciclo de Campeones. Con Luis ya instalado entre los mejores, Erika Muñoz obtuvo su boleto de manera automática gracias a estar entre los participantes con mayor monto acumulado del ciclo. Finalmente, el último cupo quedó en manos de Ana Lucía Donoso, quien logró imponerse en la definición de “Acierta o Cae” y selló su clasificación.

De esta manera, la tercera final de temporada cerró con grandes emociones, importantes definiciones y la confirmación de los nuevos protagonistas que buscarán la gloria en el próximo Ciclo de Campeones de ¡Ahora Caigo!, una instancia que promete reunir a los concursantes más destacados de la temporada en busca del máximo reconocimiento del programa.