Dwayne Johnson revela quiénes son los mejores luchadores de la historia

Dwayne Johnson, exluchador profesional y hoy actor de cine revele quiénes en su criterio son los mejores luchadores en la historia de la lucha libre profesional.

La Roca, como fue popularmente conocido en el mundo de la lucha libre, reveló su ‘lista personal del Mote Rushmore’ de lucha libre profesional, lo hizo en una publicación en su cuenta personal de Twitter, que generó gran revuelo entre sus seguidores.

«Siempre es una de mis preguntas favoritas sobre la lucha libre profesional», escribió ‘La Roca’ en su respuesta a la pregunta de FITE.

Lo hizo antes de profundizar en la lista, cuya denominación se usa comúnmente en redes para seleccionar y agrupar a los mejores y más emblemáticos en un determinado ámbito.

Johnson seleccionó al legendario luchador y actor estadounidense Hulk Hogan en la primera posición.

Acto seguido enumeró a los veteranos Steve Austin y Ric Flair.

Asimismo, señaló que en la cuarta posición de su lista hay un empate entre tres luchadores: The Undertaker, el canadiense Pat Patterson y Jackie Fargo.

