La asesora de la Presidencia de la República Amalia Fernández-Salvador anunció que el Gobierno informará el contenido de las ocho preguntas de la consulta popular. Este anuncio lo hizo en el espacio de entrevista de Teleamazonas de este 6 de enero de 2023.

Ella no cree que la intervención de funcionarios del Ejecutivo influya en la decisión del referendum de febrero próximo. «Los ecuatorianos al ver las preguntas van entender que no hay una bandera política, que no hay una intencionalidad políticas detrás».

Ella defiendió la postura oficial y aseguró que la consulta servirá para mejorar la seguridad ciudadana, la institucionalidad democrática y el cuidado de la naturaleza.

La extradición para el narco

Fernández-Salvador aseguró que la extradición de ecuatorianos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado se aplicará inmediatamente. Esta es la primera pregunta de la consulta y pretende romper el candado constitucional que prohibía que ecuatorianos sean extraditados.

La asesora presidencial sostuvo que en este momento el país tiene firmados 13 tratados multilaterales y 24 bilaterales que permiten usar esa figura. No obstante, para aplicar este principio legal, el estado extranjero deberá requerir al ecuatoriano para su juzgamiento.

Según establece la propuesta gubernamental, en prinicipio la extradición será potesta de la Cancillería, hasta que se crea la normativa para que sean los jueces quienes determinen la salida o no de un connaciona.

No obstante, para la funcionaria de Ejecutivo la extradición no será la única medida para solucionar el problema de seguridad del país. Pero será la oportunidad de que la «ciudadanía le diga al narco que se vaya del país, que lo expulsa del país».

Las reformas no podrán ser bloquedas

«Somos los ecuatorianos los que vamos a decidir qué va estar en la Constitución y un asambleísta no puede ir en contra de la norma constitucional», explicó Fernández-Salvador.

Ella sostuvo que si los legisladores intenta boicotear los cambios dispuestas en la consulta popular pueden enfrentarse a procesos de destitución por incumplimiento.

Existe el temor que reformas sean maltratadas cuando lleguen al Parlamento. Una de ellas es la designación de las autoridades de control y justicia del país. Actualmente su nombramiento es potestad del Consejo de Participación Ciudadana, pero con la consulta será la Asamblea la encargada.

«La Asamblea no puede ir en contra de la voluntad popular de ninguna manera», recalcó la asesora presidencial.

¿Una Asamblea de mejor calidad?

Otro de los pilares fundamentales de la consulta será la reducción del número de asambleístas, la depuración de los partidos políticos y el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana.

En ese sentido, Fernández-Salvador aseguró que las tres medidas van conectadas. Por ejemplo, la reducción de los legisladores dará una mejor representación de la ciudadanía en ese espacio de poder. Los electores podrán escoger a mejores candidatos y que representen a fuerzas políticas y no a sus intereses. Y con estos dos antecedentes los nuevos legisladores podrán elegir a las autoridades del control y judicial.

«La Asamblea tendrá más legitimidad y estará fortalecida, porque los candidatos serán más responsables y serán mejores candidatos».

La funcionaria aseguró que en este momento las preguntas sobre la reducción de legisladores, la de depuración de partidos y la extradición tienen los índices más altos de aceptación. «Los ecuatorianos debemos pensar si queremos seguir como estamos o queremos una reforma total, analizada, técnica respecto a las instituciones que garantizan nuestros derechos», recalcó.

